le sannite jessica e gilda vincono the voice generations

Jessica e Gilda, entrambe provenienti dalla provincia di Sannio, si sono aggiudicate la vittoria nell'edizione 2026 di The Voice Generations, trasmesso su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici. La loro vittoria è stata annunciata al termine della finale del talent show, che ha visto la partecipazione di diversi concorrenti in gara. Le due giovani si sono distinte per le loro esibizioni durante le puntate del programma.

Tempo di lettura: < 1 minuto Serata da sogno per Jessica e Gilda. Le due concorrenti sannite hanno vinto l’edizione 2026 di The Voice Generations, il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Nel corso della puntata, le due concorrenti del team di Loredana Bertè hanno prima staccato il pass per la superfinale grazie a una travolgente interpretazione di Proud Mary, nella versione resa celebre da Tina Turner. Arrivate tra le migliori quattro coppie della serata, Jessica e Gilda hanno poi compiuto l’ultimo passo, conquistando pubblico e giudici e aggiudicandosi la vittoria del programma. “Grazie a tutti per averci votato, grazie a Loredana, a chi ci ha sostenuto – hanno dichiarato -. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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