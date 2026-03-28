le sannite jessica e gilda vincono the voice generation

Jessica e Gilda, entrambe provenienti dalla provincia di Sannio, hanno raggiunto la finale di The Voice Generation, il talent show trasmesso su Rai 1 e condotto da Antonella Clerici. Le due concorrenti si sono distinte durante le fasi eliminatorie, confermando il loro talento e ottenendo il passaggio alle fasi finali del programma.

Tempo di lettura: < 1 minuto Jessica e Gilda volano in finale a The Voice Generation, confermandosi tra le rivelazioni più emozionanti di questa edizione del talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Dopo il successo alle Blind Audition, le due concorrenti sannite hanno conquistato il pubblico anche nella puntata di questa sera, portando sul palco una potente interpretazione di Proud Mary nella versione di Tina Turner. Una performance energica che ha messo in luce ancora una volta la loro sintonia e presenza scenica. Jessica e Gilda, del team Bertè, accedono così alla super finale. Con loro anche: Antonio e Flora per il team Clementino e Rocco Hunt; Matilde e Sara per il team Nek; Francesco e Paola per il team Arisa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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