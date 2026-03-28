Gilda Di Brino e Jessica Cice vincono The Voice Generations 2026

Da davidemaggio.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda edizione di The Voice Generations, andata in onda su Rai 1 e condotta da Antonella Clerici, i vincitori sono Gilda Di Brino e Jessica Cice. Gilda Di Brino ha 48 anni e Jessica Cice 29, entrambe legate da un’amicizia. La competizione si è conclusa con il loro trionfo nel talent show del venerdì sera.

La seconda edizione di The Voice Generations ha i suoi vincitori. A trionfare nel talent show del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici sono Gilda Di Brino e Jessica Cice, rispettivamente 48 e 29 anni, legate da un rapporto di amicizia. La gara tra famiglie, amici, colleghi e gruppi di cantanti di generazioni diverse si è aperta con una prima manche di esibizioni dove i coach hanno riascoltato i dodici finalisti (tre per ciascun team) e deciso ognuno il gruppo super finalista con cui tentare la vittoria finale: Arisa se l’è giocata con Francesco Caggiano e Paola Canestrelli (amici, di Roma); Loredana Bertè con Gilda Di Brino e Jessica Cice (amiche, di Benevento), Nek con Matilde e Sara Montanari (nipote e zia, di Forlì) e il duo Clementino-Rocco Hunt con Antonio Marino e Flora Donzelli (amici, di Napoli). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

gilda di brino e jessica cice vincono the voice generations 2026
© Davidemaggio.it - Gilda Di Brino e Jessica Cice vincono The Voice Generations 2026

Articoli correlati

The Voice Generations, la finale: chi vincerà l’edizione 2026È arrivato il momento più atteso: la finale di The Voice Generations va in onda venerdì 27 marzo in prima serata su Rai1, con la conduzione di...

The Voice Generations 2026, i giudici (cast): la giuria e i coach del talent show di Rai 1Qual è il cast di The Voice Generations 2026? Si tratta di un nuovo format – giunto alla seconda edizione – in onda su Rai 1 per quattro puntate, dal...

Una raccolta di contenuti su Gilda Di Brino e Jessica Cice vincono...

Temi più discussi: The Voice Generations 2026 - Gilda Di Brino e Jessica Cice - Sweet Dreams - Video; The Voice Generations 2026 - La presentazione di Gilda Di Brino e Jessica Cice - Video; Il Sannio brilla a The Voice Generations: Gilda e Jessica conquistano i coach ed emozionano tutti; S. Agata de' Goti-Morcone (BN). Civiche amministrazioni entusiaste per Jessica e Gilda su RaiUno (The Voice Generation).

S. Agata de’ Goti-Morcone (BN). Civiche amministrazioni entusiaste per Jessica e Gilda su RaiUno (The Voice Generation)Le Amministrazioni Comunali di Sant’Agata de’ Goti e di Morcone  hanno espresso grande soddisfazione per la bellissima prova delle due artisti Jessica Cice ... teleradio-news.it

gilda di brino gilda di brino eIl Sannio brilla a The Voice Generations: Gilda e Jessica conquistano i coach ed emozionano tuttiserata di musica, ma soprattutto di grandi emozioni e riscatto. Il Sannio è stato il protagonista dell’ultima puntata di The Voice Generations su Rai 1, grazie alla straordinaria performance di Gilda ... ntr24.tv

Digita per trovare news e video correlati.