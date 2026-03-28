Nella seconda edizione di The Voice Generations, andata in onda su Rai 1 e condotta da Antonella Clerici, i vincitori sono Gilda Di Brino e Jessica Cice. Gilda Di Brino ha 48 anni e Jessica Cice 29, entrambe legate da un’amicizia. La competizione si è conclusa con il loro trionfo nel talent show del venerdì sera.

La seconda edizione di The Voice Generations ha i suoi vincitori. A trionfare nel talent show del venerdì sera di Rai 1 condotto da Antonella Clerici sono Gilda Di Brino e Jessica Cice, rispettivamente 48 e 29 anni, legate da un rapporto di amicizia. La gara tra famiglie, amici, colleghi e gruppi di cantanti di generazioni diverse si è aperta con una prima manche di esibizioni dove i coach hanno riascoltato i dodici finalisti (tre per ciascun team) e deciso ognuno il gruppo super finalista con cui tentare la vittoria finale: Arisa se l’è giocata con Francesco Caggiano e Paola Canestrelli (amici, di Roma); Loredana Bertè con Gilda Di Brino e Jessica Cice (amiche, di Benevento), Nek con Matilde e Sara Montanari (nipote e zia, di Forlì) e il duo Clementino-Rocco Hunt con Antonio Marino e Flora Donzelli (amici, di Napoli). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Gilda Di Brino e Jessica Cice vincono The Voice Generations 2026

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