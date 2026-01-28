Cosa c’è dietro le ultime purghe militari di Xi Jinping
L’ex numero due dell’esercito cinese, Zhang Youxia, è stato messo sotto inchiesta. Era il più importante funzionario militare dopo Xi Jinping, ma ora si trova al centro di un’indagine per presunte violazioni disciplinari e legali. La sua posizione di rilievo nella Commissione militare centrale si sgretola, mentre le autorità cinesi continuano a muovere i primi passi in una serie di purghe interne.
Era il funzionario militare più importante della Cina dopo Xi Jinping. Zhang Youxia, vice presidente della Commissione militare centrale (Cmc) e membro del Politburo, è adesso finito sotto inchiesta per non meglio specificate e presunte “gravi violazioni disciplinari e di legge”. Insieme a lui, per la stessa motivazione, è finita nell’occhio del ciclone un’altra figura di spicco: quella di Liu Zhenli, capo di stato maggiore del Dipartimento di stato maggiore congiunto della Cmc. Il Pla Daily, quotidiano di riferimento dell’esercito cinese, ha scritto che i due hanno “gravemente calpestato e danneggiato il sistema di responsabilità del presidente”, in riferimento a un fantomatico tentativo di indebolire l’autorità di comando di Xi. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Approfondimenti su Zhang Youxia
Purghe, purghe, purghe. Xi Jinping e la stretta finale sull’esercito
L’indagine contro Zhang Youxia, primo vicepresidente della Commissione Militare Centrale, rappresenta un momento decisivo nella politica militare cinese sotto Xi Jinping.
Purghe e nuovi generali: cosa c'è dietro le strane mosse di Xi
Ultime notizie su Zhang Youxia
