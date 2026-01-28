L’ex numero due dell’esercito cinese, Zhang Youxia, è stato messo sotto inchiesta. Era il più importante funzionario militare dopo Xi Jinping, ma ora si trova al centro di un’indagine per presunte violazioni disciplinari e legali. La sua posizione di rilievo nella Commissione militare centrale si sgretola, mentre le autorità cinesi continuano a muovere i primi passi in una serie di purghe interne.

Era il funzionario militare più importante della Cina dopo Xi Jinping. Zhang Youxia, vice presidente della Commissione militare centrale (Cmc) e membro del Politburo, è adesso finito sotto inchiesta per non meglio specificate e presunte “gravi violazioni disciplinari e di legge”. Insieme a lui, per la stessa motivazione, è finita nell’occhio del ciclone un’altra figura di spicco: quella di Liu Zhenli, capo di stato maggiore del Dipartimento di stato maggiore congiunto della Cmc. Il Pla Daily, quotidiano di riferimento dell’esercito cinese, ha scritto che i due hanno “gravemente calpestato e danneggiato il sistema di responsabilità del presidente”, in riferimento a un fantomatico tentativo di indebolire l’autorità di comando di Xi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Cosa c’è dietro le ultime purghe militari di Xi Jinping

L’indagine contro Zhang Youxia, primo vicepresidente della Commissione Militare Centrale, rappresenta un momento decisivo nella politica militare cinese sotto Xi Jinping.

