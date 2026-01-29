Vigileremo sugli impegni per la Val di Zena

Questa mattina si è parlato ancora degli impegni per la Val di Zena. La Regione ha confermato che vigilerà attentamente sui lavori e sui tempi di realizzazione. Durante l’incontro, alcuni relatori hanno chiesto quando ci saranno nuove occasioni di confronto con il commissario Curcio e i tecnici coinvolti. La discussione resta aperta, ma l’obiettivo è tenere sotto controllo i progressi e rispettare gli impegni presi.

"Quando ricapiterà di avere un tavolo di relatori con la Regione, il commissario Curcio e tecnici vari ed eventuali?". Questa la domanda di molti fra i presenti all'assemblea, voluta dal Comune di Pianoro, che si è tenuta martedì sera a Botteghino di Zocca per parlare del futuro della Val di Zena dopo le disastrose alluvioni. E proprio l'interrogativo che alcuni si ponevano, ovvero quando si riunirà di nuovo un pool di istituzioni così, davanti ai cittadini alluvionati, potrebbe spiegare perché all'assemblea siano arrivati rappresentanti anche di Comitati ben lontani da Botteghino e dal Farneto, di Monterenzio e addirittura Molinella.

