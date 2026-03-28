le pulizie di pasqua nel governo non sono finite

Durante le ultime settimane, all’interno del governo sono emerse nuove tensioni legate a questioni di gestione interna. Oltre ai nomi già noti, il premier ha inserito altri esponenti di rilievo in un elenco di persone sotto osservazione. Nel frattempo, si parla di una possibile revisione della composizione della maggioranza, anche se questa ipotesi sembra essere ostacolata dalla possibilità di un intervento da parte del Capo dello Stato.

Non solo Santanchè e Delmastro: il premier mette sul libro nero altri pezzi grossi. Però la tentazione rimpasto, che non dispiacerebbe agli alleati, pare frenata dai rischi di un passaggio al Colle. Al Turismo un interno di Fdi. Il repulisti avviato da Giorgia Meloni non sarebbe finito qui. Circola in maggioranza una terna di nomi finiti nel «libro nero». E Salvini non sarebbe contrario ad altri avvicendamenti. Ma l’intenzione comune è quella di evitare un rimpasto vero e proprio, con tutto quel che ne consegue, tipo voti di fiducia e passaggi al Quirinale. Il riordino dell’esecutivo impatterà probabilmente su viceministri e sottosegretari. Al Turismo in arrivo un nome di peso di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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