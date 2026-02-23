Furti rapine truffe | così le carte Pokémon sono finite nel mirino dei ladri

Le carte Pokémon sono state prese di mira da ladri e truffatori, attratti dal loro valore di mercato. Molte di queste tessere, risalenti agli anni Novanta, vengono trafugate dai collezionisti o vendute illegalmente online. I furti avvengono spesso negli scantinati o nelle case private, dove le persone conservano le loro collezioni. Le forze dell’ordine stanno indagando per fermare questa serie di episodi. La domanda resta: come proteggere meglio queste carte rare?

Le carte Pokémon sono nel mirino di ladri, rapinatori e truffatori. Le tessere da gioco degli anni Novanta sono oggetti da collezione. E possono valere migliaia di euro. Una carta di proprietà del wrestler e youtuber Logan Paul è stata venduta di recente per 16.492.000 dollari. È la Pikachu Illustrator che il proprietario aveva acquistato nel 2021 per 5,28 milioni di dollari. L’ha comprata AJ Scaramucci, figlio dell’ex direttore delle comunicazioni della Casa Bianca Anthony Scaramucci. I furti. E in Italia ci sono i furti. Un imprenditore-collezionista di Alpignano si è visto l’auto svuotata dello zaino contenente decine di carte da collezione Pokemon e One Piece – un altro popolare gioco di carte collezionabili che raffigura personaggi e scene di un fumetto manga – per un valore superiore ai 20 mila euro. 🔗 Leggi su Open.online

Le carte Pokémon? Non sono cosa da bambini. Cresce la febbre dei collezionisti: le carte più rare valgono migliaia di euroLe carte Pokémon stanno conquistando un pubblico sempre più ampio, oltre i confini dell'infanzia.

