Lanci di missili iraniani in calo | così le città missilistiche di Teheran sono finite nel mirino

Le città missilistiche di Teheran sono state prese di mira in un nuovo attacco, mentre i lanci di missili iraniani risultano in calo. Da inizio operazioni, Iran ha colpito almeno 11 Paesi con i suoi attacchi missilistici. Le capacità offensive di Teheran sono al centro di un crescente monitoraggio internazionale, con segnali di tensione che si intensificano.

Il Pentagono rende noto il calo di attacchi con missili e droni da parte del regime islamico. Che, però, potrebbe usare le sue armi più potenti in una fase successiva Dopo aver attaccato almeno 11 Paesi dall'inizio delle operazioni di Washington e Tel Aviv, Teheran e le sue capacità offensive potrebbero essere vicine al punto di rottura. Secondo il Pentagono, Teheran ha lanciato oltre 2000 droni e 500 missili balistici, molti dei quali intercettati. I lanci dei missili, ha precisato ieri il dipartimento della Guerra Usa, sono diminuiti del 90% rispetto al primo giorno di combattimenti, quelli dei droni dell'83%. Numeri che renderebbero evidenti le difficoltà del regime iraniano mentre i due Paesi alleati puntano ad annientare la capacità di reazione della Repubblica Islamica paralizzando proprio il suo arsenale missilistico.

