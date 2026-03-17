Ewan Urain, attaccante del Manfredonia, è stato squalificato per un turno dopo aver raggiunto la quinta ammonizione domenica al Miramare. La squalifica lo costringerà a saltare la prossima partita contro il Fasano. La Paganese, invece, ha ricevuto una penalizzazione con Marruocco, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Squalifica per una giornata per Ewan Urain, attaccante del Manfredonia che ha ricevuto la sua quinta ammonizione domenica al Miramare: salterà la delicata trasferta di Fasano. Stangata, invece, per il sipontino d'adozione, ora allenatore dei portieri della Paganese, Vincenzo Marruocco per aver rivolto frasi offensive nei confronti di un A.A. e per avere tentato di entrare negli spogliatoi della Terna arbitrale venendofermato da alcuni tesserati. La squalifica è di cinque gare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, squalificato Urain per un turno. Stangata per Marruocco (Paganese)

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