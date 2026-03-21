Fasano-Manfredonia | le probabili formazioni

Domani si affrontano Fasano e Manfredonia in una partita che si preannuncia impegnativa per gli ospiti, che dovranno fare a meno di Urain, squalificato. Le probabili formazioni sono state annunciate, con il Fasano pronto a scendere in campo con i suoi effettivi e il Manfredonia che cerca di reagire alla mancanza dell’attaccante squalificato. La sfida si svolgerà sul campo dei padroni di casa.

Trasferta difficile per i sipontini che dovranno rinunciare ad Urain, squalificato. FASANO (4-3-3): Piras; D’Antona, Tangorre, Garcia Tena, Lambiase; Penza, Salzano, Bianchini; Banegas, Corvino, Barranco. Allenatore: Padalino. MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07); Nobile, Spinelli; Rondinella, Ceparano, Di Maso (06), Carullo; Hernaiz, Babaj; Jallow. Allenatore: Pezzella. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Fasano-Manfredonia: le probabili formazioni Articoli correlati Manfredonia U19 sconfitta a Fasano?Sconfitta esterna per la formazione Juniores Nazionale del Manfredonia Calcio 1932 nella 26ª giornata. In vendita i biglietti di Fasano-ManfredoniaIl Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che è attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro il Fasano in programma domenica 22... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fasano Manfredonia le probabili... Discussioni sull' argomento Tabellino partita Real Normanna vs Città Di Fasano; Fasano-Manfredonia: le probabili formazioni; Manfredonia, stop per Urain: salta la trasferta di Fasano. – https://www.ilsipontino.net/in-vendita-i-biglietti-di-fasano-manfredonia/ facebook