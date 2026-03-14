Regionali Barbagallo | Il Pd è il baricentro del campo progressista chiediamo le primarie

Il segretario regionale del Partito Democratico ha dichiarato che il partito rappresenta il punto centrale del campo progressista in vista delle prossime elezioni regionali e politiche in Sicilia. Ha aggiunto che la coalizione ha bisogno di definire meglio i propri confini, puntando su idee e proposte di governo differenti rispetto al passato, e ha annunciato la richiesta di primarie per favorire questa chiarezza.

La relazione del segretario durante la direzione del partito a Niscemi. "Sud chiama nord resta un interlocutore, sta facendo vera opposizione a Schifani" "Il Pd è il baricentro della coalizione del campo progressista. In vista delle elezioni regionali in Sicilia e politiche siamo chiamati a definire sempre di più i contorni della coalizione, che devono caratterizzarsi per la discontinuità nelle idee e nelle proposte di governo. Definito il perimetro conterà il metodo di scelta del candidato presidente che va condiviso con tutta la coalizione. Ribadisco che noi siamo il Pd. E che il primo metodo di scelta che abbiamo nello statuto è quello delle primarie". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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