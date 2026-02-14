Amministrative e spartizioni a tavolino l' Area Progressista | No a politica come business sì a un programma vero

L’Area Progressista critica le manovre di spartizione tra i partiti, accusando alcune forze di usare le elezioni come un affare personale. La discussione si concentra sulla scelta del candidato sindaco, con Fratelli d’Italia che rivendica il ruolo principale, mentre altri avanzano pretese e si rimpallano le responsabilità. La tensione cresce tra le diverse fazioni, mentre i cittadini aspettano risposte concrete e programmi veri.

"Il candidato sindaco spetta a Fratelli d'Italia". "No, no, abbiamo stravinto le scorse amministrative, tocca all'Mpa". Tempo di spartizioni a tavolino, come è sempre stato di fatto. Tanto per Agrigento, quanto per il resto della penisola. Ma c'è chi non ci sta. Ed è il caso dell'Area Progressista che, con il suo portavoce Nuccio Dispenza, scrive: "C'è chi, al capezzale di una città in coma pensa di poter seguitare a concepire la politica come un 'business' attorno al quale determinare la propria quota azionaria. E c'è pure chi, nel mondo (politico) di mezzo, pensa di giocare d'astuzia parlando a destra e insieme a chi, a sinistra, l'ascolta.

Il Movimento 5 Stelle Campania propone l’istituzione di tavoli regionali e provinciali per favorire un percorso condiviso in vista delle amministrative del 2026.

