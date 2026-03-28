Giovedì 2 aprile alle 17,30 prende il via la rassegna Le Piazze del Sapere con l'evento intitolato “Senegal Frammenti”. La manifestazione si svolge in un luogo pubblico e si inserisce nel calendario di appuntamenti dedicati alla cultura e alla conoscenza. L'iniziativa si ripeterà nel corso di aprile con altri incontri previsti nel programma.

Arezzo, 28 marzo 2026 – Giovedì 2 aprile alle 17,30 primo appuntamento di aprile della rassegna Le piazze del sapere, iniziativa promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e Unicoop Firenze – sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno, dedicata alla promozione della lettura e della cultura. La protagonista del pomeriggio a Palomar – Casa della cultura sarà Lucia Baldini, fotografa e autrice del libro “Senegal Frammenti” (Odoya), che sarà presentato con la partecipazione dell’autrice e degli interventi di Stefania Scuppa, docente e attivista, e Sonia Antinori, drammaturga e attrice. I saluti istituzionali saranno affidati a Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Piazze del Sapere di aprile aprono con “Senegal Frammenti”

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