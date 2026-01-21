Le piazze del sapere | musica e teatro con L’eco del sol di Paolo Bruno

Il prossimo 25 gennaio, a Palazzo d’Arnolfo ad Arezzo, si terrà un evento dedicato alle arti performative. “L’eco del sol” di Paolo Bruno offrirà un’esperienza che unisce poesia, musica e teatro, promuovendo momenti di cultura e riflessione nel contesto delle Piazze del sapere. Un’occasione per scoprire le espressioni artistiche in un ambiente storico e stimolante.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Le piazze del sapere: domenica 25 gennaio a Palazzo d’Arnolfo poesia, musica e teatro con “ L’eco del sol” di Paolo Bruno. Terzo appuntamento della rassegna di promozione della lettura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno e l’Accademia Valdarnese del Poggio Prosegue a San Giovanni Valdarno la rassegna Le piazze del sapere, il ciclo di incontri dedicato alla promozione della lettura promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, con il coinvolgimento dell’Accademia Valdarnese del Poggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le piazze del sapere: musica e teatro con “L’eco del sol” di Paolo Bruno Tornano le Piazze del Sapere. Cinema, teatro e letteratura. Sabato primo appuntamentoTornano le Piazze del Sapere, un'occasione di incontro dedicata a cinema, teatro e letteratura. Le piazze del sapere: sabato 17 gennaio a Palomar “Leggere la pace”, letture e laboratorio per bambiniSabato 17 gennaio a Palomar si svolge “Leggere la pace”, un evento dedicato ai bambini con letture e un laboratorio. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Le piazze del sapere: sabato 17 gennaio a Palomar Leggere la pace, letture e laboratorio per bambini; A Padova la presentazione del libro Un Sapere che appella altri Saperi il 14 gennaio 2026; Casagiove. Tutto pronto per la mostra 100 anni d'arte - Una storia familiare; Madre del domani, laboratorio di sapere: L’Aquila diventa simbolo di tenacia. Le piazze del sapere: musica e teatro con L’eco del sol di Paolo BrunoArezzo, 21 gennaio 2026 – Le piazze del sapere: domenica 25 gennaio a Palazzo d’Arnolfo poesia, musica e teatro con L’eco del sol di Paolo Bruno . Terzo appuntamento della rassegna di promozione de ... lanazione.it Le piazze del sapere: sabato 17 gennaio a Palomar Leggere la pace, letture e laboratorio per bambiniProsegue la rassegna di promozione della lettura promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno. Secondo appuntamento sabato 1 ... msn.com Le piazze del sapere SGV - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.