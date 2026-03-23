ultimo appuntamento delle piazze del sapere con le famiglie invisibili

Arezzo, 23 marzo 2026 – Si conclude con un appuntamento dedicato a una delle realtà sociali più attuali e in continua evoluzione il calendario di marzo de Le Piazze del Sapere, la rassegna promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e Unicoop Firenze – sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno. Un progetto che conferma il ruolo di San Giovanni Valdarno come città attenta alla promozione della lettura e del dibattito culturale. Venerdì 27 marzo alle 17,30, nella sala David Sassoli di Palomar - Casa della cultura, è in programma la presentazione del libro “ Famiglie invisibili. Famiglie contemporanee tra nuove parentele e progettualità” di Gabriele Rossi, pubblicato da Mimesis Edizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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