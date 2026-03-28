Le cose di sinistra più straordinarie le diceva Papa Francesco Prima di lui c’è stato don Gallo di cui mi fidavo ciecamente Ora l’unico che ascolto è Mattarella | così Alba Parietti

Alba Parietti ha dichiarato di aver rifiutato 9 miliardi delle vecchie lire, considerando quella somma una follia. La sua testimonianza include riferimenti a figure come Papa Francesco e don Gallo, con cui si è sentita in sintonia, e al presidente della Repubblica, che ora ascolta. Cresciuta a Torino, ha partecipato a scioperi e manifestazioni durante il liceo artistico, e si è definita figlia di un partigiano.

Alba Parietti ha detto di no a 9 miliardi delle vecchie lire. Una follia. Non per lei. Non per chi è figlia di un partigiano, per chi al suo liceo artistico a Torino era promotrice di tutti gli scioperi, “facevo picchettaggio, ero nel gruppo ‘Quarta internazionale'”. Il suo mito, così come quello di suo padre, era Enrico Berlinguer, “anche se per moda stavo nei gruppi trotzkisti. Ero comunque bravissima a convincere gli altri ad andare in corteo”. Parole pronunciata a La Stampa. Parole di chi oggi si definisce di sinistra “se ci fosse la sinistra.”. Perchè “le cose di sinistra più straordinarie le diceva Papa Francesco, che mi aveva fatto riavvicinare alla Chiesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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