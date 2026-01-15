Chiara Ferragni | È la fine di un incubo di un periodo in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male Fedez? Mi ha abbandonata nell’unico mio momento di bisogno

Chiara Ferragni annuncia la sua proscioglimento, sottolineando come si sia concluso un periodo difficile e pieno di sfide. L’imprenditrice ha ribadito di aver sempre creduto nella propria innocenza, evidenziando che non c’erano elementi a sostegno di accuse di truffa. La notizia rappresenta una svolta importante nel suo percorso, segnando la fine di un procedimento giudiziario che ha accompagnato un momento complesso della sua vita.

L’imprenditrice è stata prosciolta: «Ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c’era nessun elemento per parlare di una truffa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

