Chiara Ferragni | È la fine di un incubo di un periodo in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male Fedez? Mi ha abbandonata nell’unico mio momento di bisogno
Chiara Ferragni annuncia la sua proscioglimento, sottolineando come si sia concluso un periodo difficile e pieno di sfide. L’imprenditrice ha ribadito di aver sempre creduto nella propria innocenza, evidenziando che non c’erano elementi a sostegno di accuse di truffa. La notizia rappresenta una svolta importante nel suo percorso, segnando la fine di un procedimento giudiziario che ha accompagnato un momento complesso della sua vita.
L’imprenditrice è stata prosciolta: «Ho sempre pensato che ci doveva essere per forza un bel finale perché non c’era nessun elemento per parlare di una truffa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: “Due anni da incubo, tutte le cose che potevano andare male sono andate male. In tanti sono spariti, Fedez? Mi sono sentita completamente abbandonata”: parla Chiara Ferragni
Leggi anche: Chiara Ferragni: «Ora posso rinascere, in tanti sono spariti. Fedez? L'addio nel momento del bisogno, mi ha fatto male»
Fuori dall’incubo: Chiara Ferragni è assolta e come prima cosa ringrazia i follower (FOTO); Chiara Ferragni commossa in tribunale: «Fine di un incubo». Prosciolta dall'accusa di truffa per il Pandoro Gate VIDEO; Casa Moncler passa al gruppo Valesco. Completato l’acquisto della sede di Milano per 200 milioni; Pandorogate, Chiara Ferragni assolta al termine del processo: Sono commossa, ringrazio i miei followers.
Pandorogate, si chiude il caso: Chiara Ferragni prosciolta dalle accuse - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. ilnuovoterraglio.it
Pandorogate, Chiara Ferragni assolta al termine del processo: "Sono commossa, ringrazio i miei followers" - Si chiude con un’assoluzione, tecnicamente con un proscioglimento per estinzione del reato, uno dei casi giudiziari e mediatici più rilevanti degli ultimi anni. giornalelavoce.it
Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate: 'Mi riprendo la mia vita' - Un "incubo" durato due anni che si è sciolto in pochi secondi. ansa.it
#Milano Il proscioglimento di #ChiaraFerragni nel caso “Pandoro gate”. L’influencer era imputata per truffa aggravata. Il Codacons aveva ritirato la querela dopo che Ferragni si era impegnata a versare risarcimenti importanti e donazioni. I suoi ringraziament facebook
Chiara Ferragni è stata PROSCIOLTA perché il reato è stato derubricato a truffa semplice, procedibile solo a querele di parte (decadute dopo il pagamento, da parte di Ferragni, di risarcimenti per oltre 3 milioni di €uro). Tradotto: Se hai denari, in Italia, te la cav x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.