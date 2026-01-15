Chiara Ferragni | È la fine di un incubo di un periodo in cui tutte le cose che potevano andare male sono andate male Fedez? Mi ha abbandonata nell’unico mio momento di bisogno

Chiara Ferragni annuncia la sua proscioglimento, sottolineando come si sia concluso un periodo difficile e pieno di sfide. L’imprenditrice ha ribadito di aver sempre creduto nella propria innocenza, evidenziando che non c’erano elementi a sostegno di accuse di truffa. La notizia rappresenta una svolta importante nel suo percorso, segnando la fine di un procedimento giudiziario che ha accompagnato un momento complesso della sua vita.

Pandorogate, Chiara Ferragni assolta al termine del processo: "Sono commossa, ringrazio i miei followers" - Si chiude con un’assoluzione, tecnicamente con un proscioglimento per estinzione del reato, uno dei casi giudiziari e mediatici più rilevanti degli ultimi anni. giornalelavoce.it

Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate: 'Mi riprendo la mia vita' - Un "incubo" durato due anni che si è sciolto in pochi secondi. ansa.it

#Milano Il proscioglimento di #ChiaraFerragni nel caso “Pandoro gate”. L’influencer era imputata per truffa aggravata. Il Codacons aveva ritirato la querela dopo che Ferragni si era impegnata a versare risarcimenti importanti e donazioni. I suoi ringraziament facebook

Chiara Ferragni è stata PROSCIOLTA perché il reato è stato derubricato a truffa semplice, procedibile solo a querele di parte (decadute dopo il pagamento, da parte di Ferragni, di risarcimenti per oltre 3 milioni di €uro). Tradotto: Se hai denari, in Italia, te la cav x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.