Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? Il rapporto di Leonardo da Vinci (1452-1519) con la musica è forse tra gli aspetti meno noti del suo genio multiforme, eppure tra i più rivelatori; proprio in qualità di musico, infatti, si presentò a Milano da Ludovico il Moro. Vasari ci attesta che aveva bella voce e che si accompagnava con la lira da braccio, di cui era valente sonatore: «sopra quella cantò divinamente all’improvviso». Dal più esteso e significativo dei suoi ‘rebus musicali’ (Amo-RE SOL LA MI FA RE-MI-rare, LA SOL MI FA SOL-lecita), sospesi tra il ludico e il simbolico, si dipana Le... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Le ali di Leonardo (muovesi l'amante), concerto per voci, attore e violino a Pontedera

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