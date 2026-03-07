Violino tardobarocco a Wien e Napoli | il concerto al Planetario di Caserta

Il Planetario di Caserta ospiterà domenica 8 marzo alle 19 un concerto gratuito intitolato “Violino tardobarocco a Wien e Napoli”. L'evento propone un viaggio tra musica e scienza, offrendo al pubblico un'esperienza culturale senza costi. La serata si svolgerà presso il sito di Caserta, con un programma dedicato al violino del periodo tardobarocco nelle città di Vienna e Napoli.

Il Planetario di Caserta offre un'occasione gratuita per viaggiare nel tempo, tra scienza e musica. Domenica 8 marzo, alle ore 19, si terrà l'evento "Violino tardobarocco a Wien e Napoli". La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria da questo link. Eseguiranno Vincenzo Varallo (violino), Luigi Varallo (violoncello) e Pietro Di Lorenzo (clavicembalo). Il programma dettagliato delle musiche è pubblicato in questa pagina web. L'evento prevede tre momenti: una breve visita tematica al percorso museale, il concerto di musiche barocche e un breve spettacolo astronomico in cupola tutte centrate sull'età barocca tra scienza e musica.

Caserta, Planetario. Violino tardobarocco a Wien e NapoliIl Planetario è un museo del Comune di Caserta, realizzato con fondi dell'Unione Europea. Dal 2012 è gestito dall'Associazione Temporanea di Scopo Planetario di Caserta composta tre scuole statali ... lapilli.eu

Violino tardobarocco a Wien e NapoliLa letteratura per violino solista conobbe in Napoli una rilevante fioritura già dalla seconda metà del 1600 grazie all’eredità di Falconieri sviluppata dai ... napolivillage.com

domenica 8 marzo 2026, ore 19 Violino tardobarocco a Wien e Napoli Caserta, Planetario Partecipazione gratuita Prenotazione obbligatoria da questo link: https://www.planetariodicaserta.it/spettacoli/violino-tardobarocco-a-wien-e-napoli/show-prenotation= - facebook.com facebook