Al Sant'Anna e San Sebastiano si sono svolte due funzioni religiose per ricordare i donatori di organi. Il vescovo di Caserta, Pietro Lagnese, ha guidato la messa nella cappella dell’ospedale durante le celebrazioni della XXXIV Giornata Mondiale del Malato. La partecipazione è stata molto sentita, con medici, pazienti e familiari che si sono raccolti in preghiera.

Il vescovo Lagnese: "Donare è voce del verbo amare". Emozionanti le testimonianze delle famiglie "L'iter sanitario che culmina nei prelievi di organi e nei conseguenti trapianti - ha dichiarato il direttore generale del Sant'Anna e San Sebastiano, Gennaro Volpe - è sempre l'esito di un eccezionale e affiatato lavoro di squadra. Soprattutto, è il frutto di uno straordinario gesto di altruismo dei donatori e delle loro famiglie. Un gesto capace di trasformare la morte in opportunità di vita. A loro vanno e andranno sempre il nostro sincero cordoglio e la nostra gratitudine. I trapianti -ha evidenziato il manager- possono salvare pazienti che diversamente non ce la farebbero.

In un momento di difficoltà, come quello di affrontare una malattia, è importante mantenere un senso di normalità e benessere.

L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta si distingue nel settore sanitario italiano, ottenendo il prestigioso certificato di maturità digitale.

