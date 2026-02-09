VIDEO| Gli studenti del liceo Marconi scendono in piazza | Vogliamo certezze dalla Provincia su palestra e succursale

Questa mattina gli studenti del liceo Marconi sono usciti in piazza per chiedere risposte chiare alla Provincia. I ragazzi vogliono sapere quando arriveranno soluzioni concrete sui problemi delle loro sedi e della palestra. Con un volto deciso, hanno portato le loro istanze davanti agli uffici pubblici, sperando di ottenere presto risposte certe.

“Chiediamo alla Provincia una risoluzione delle problematiche che riscontriamo: quella delle sedi e quella della palestra”. E le ragioni sono chiarissime: una scuola nuova sì, ma una palestra che non c’è ancora e su cui chiedono chiarezza su fondi e tempi perché non poter fare l’attività sarebbe penalizzante sulla formazione tanto che, denuncia, anche i docenti della materia sarebbero in seria difficoltà, ma anche la certezza di una succursale che sia quella e non costringa, come avvenuto di recente con i problemi registrati nelle aule dell’istituto Nostra Signora, a migrare, fare lezioni in dad (didattica a distanza) o addirittura i doppi turni costringendo i ragazzi ad andare a scuola il pomeriggio.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Marconi Liceo

A Pescara, la succursale del liceo Marconi presso la scuola Nostra Signora è stata chiusa a seguito di segnalazioni riguardanti cattivi odori e problemi igienico-sanitari.

Gli studenti del liceo Regina Margherita di Salerno chiedono aule adeguate e spazi sicuri.

Ultime notizie su Marconi Liceo

CORTEO degli studenti dal liceo Marconi fino in piazza Salotto, disagi alla circolazione stradale I dettagli facebook