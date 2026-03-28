Lavoro così gap competenze frena la manifattura

Un disallineamento delle competenze nel settore manifatturiero sta influenzando negativamente lo sviluppo delle imprese. La carenza di figure qualificate riduce la produttività, limita l’introduzione di nuove tecnologie e contribuisce a un impoverimento progressivo del territorio. Questi aspetti sono stati evidenziati in una comunicazione recente, che sottolinea come la mancanza di adeguate competenze rappresenti un ostacolo concreto alla crescita del settore.

Milano, 28 mar. - (Adnkronos) - Il disallineamento delle competenze non è più soltanto un segnale d'allarme: è un freno reale allo sviluppo delle imprese che compromette la produttività, rallenta l'innovazione e genera un progressivo depauperamento del territorio. Lo ha sottolineato Luciana Ciceri, presidente di A.P.I., in apertura della tavola rotonda “PMI: il ruolo strategico delle competenze” che si è svolta presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, organizzata da A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie in partnership con l'Ordine degli Ingegneri. "A Milano e in Lombardia, dove la competizione corre più veloce, questo gap pesa ancora di più: le PMI associate ci segnalano quotidianamente il forte disallineamento tra le professionalità richieste e quelle offerte dal mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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