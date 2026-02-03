Quantum IA e gender gap Perché le competenze Stem sono asset strategici

La discussione sulla mancanza di donne nelle carriere STEM entra nel vivo. Le competenze in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica sono sempre più considerate un patrimonio strategico per il futuro. Tuttavia, ancora oggi, molte ragazze e giovani donne faticano ad accedere a questi percorsi, lasciando spazio a un divario di genere che rischia di rallentare l’innovazione. La sfida è capire come rendere più attrattivi e accessibili questi settori, per colmare questa lacuna e favorire un equilibrio più giusto.

Quante volte siamo entrati in una stanza buia e abbiamo avuto paura? E quante volte è bastato accendere la luce per scoprire che non c’era nessun mostro? È da questa immagine che prende forma una riflessione più ampia sul ruolo della conoscenza nel mondo contemporaneo. La conoscenza, ha ricordato l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Luca Parmitano, è esattamente questo: l’interruttore che accende la luce e permette di affrontare ciò che non conosciamo senza restarne paralizzati. Nel 2026, parlare di discipline Stem non significa più soltanto discutere di opportunità di carriera. Significa anche interrogarsi sulla sicurezza nazionale, sulla competitività economica e sull’autonomia strategica. 🔗 Leggi su Formiche.net

Il Rapporto Invalsi 2025 evidenzia che solo il 49,2% dei maturandi possiede competenze matematiche adeguate.

