San Pio elogi al reparto di ematologia | Grazie Morgante per il ritorno della dottoressa D’Amico

Un paziente dell’AORN San Pio esprime la propria gratitudine al reparto di ematologia, ringraziando il Direttore Generale Maria Morgante e tutto il personale medico e sanitario per l’attenzione e la professionalità dimostrate. In particolare, il ringraziamento va alla dottoressa D’Amico, recentemente rientrata nel team, che ha contribuito a offrire cure di qualità e un supporto fondamentale ai pazienti.

Tempo di lettura: 2 minuti Un ringraziamento speciale al Direttore Generale Maria Morgante dell'AORN San Pio, al personale medico e sanitario giunge da un paziente (M. A.) di Benevento. I medici della UOSD Ematologia, in particolare la dott.ssa Valeria D'Amico sono riusciti a somministrare oltre alle cure necessarie, secondo i vari protocolli medici, anche una grande dose di umanità e affetto "Egregia Dottoressa Morgante, sono un paziente della UOSD Ematologia dell 'AORN SAN PIO San Pio di Benevento. Le scrivo per esprimerle,a nome mio e ti tanti pazienti con cui ho interagito, la nostra gratitudine per aver reso possibile il ritorno della dottoressa Valeria Amico.

