A partire da lunedì 30, per lavori di manutenzione, la Pediatria di gruppo trasferisce temporaneamente le proprie attività presso l’ospedale Santissima Annunziata. La sospensione delle attività presso lo stabile di via del Commercio 2 a Cento si protrarrà fino circa alla metà di aprile. La modifica riguarda tutte le prestazioni legate alla Pediatria di gruppo.

Interventi di manutenzione allo stabile di via del Commercio 2 a Cento. La Pediatria di gruppo si sposta temporaneamente all’ospedale Santissima Annunziata a partire da lunedì 30 e, presumibilmente, fino alla metà di aprile. I pediatri di libera scelta Giorgio Allegri, Michal Davidovits, Sara Forti, Cinzia Giannini e Anna Martoni saranno a disposizione degli assistiti nelle consuete fasce orarie di attività all’interno del reparto Settore C (ex day surgery), situato al primo piano dell’ospedale. La sala d'attesa per gli utenti è collocata all'interno del reparto. Per raggiungere la sede temporanea della Pediatria di gruppo di Cento dall’ingresso principale di via Vicini 2 sarà sufficiente percorrere il percorso arancione sino all’ascensore e alle scale del blocco C. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Lavori di manutenzione, la Pediatria di gruppo si sposta temporaneamente

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