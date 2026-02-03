Intervento di manutenzione chiude temporaneamente al traffico Viale Stazione
Viale della Stazione a Montegrotto Terme è stato chiuso al traffico nella mattinata di martedì 3 febbraio per consentire la prosecuzione dell'intervento di manutenzione ordinaria iniziato la scorsa settimana. La decisione si è resa necessaria dopo il rilevamento di ulteriori mattonelle sollevate.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
