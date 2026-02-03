Intervento di manutenzione chiude temporaneamente al traffico Viale Stazione

Da padovaoggi.it 3 feb 2026

Questa mattina a Montegrotto Terme, Viale della Stazione è stato chiuso al traffico. La decisione è stata presa per permettere di proseguire i lavori di manutenzione iniziati la settimana scorsa. La strada resterà chiusa fino a nuovo avviso, creando disagi ai residenti e ai pendolari della zona.

Viale della Stazione a Montegrotto Terme è stato chiuso al traffico nella mattinata di martedì 3 febbraio per consentire la prosecuzione dell'intervento di manutenzione ordinaria iniziato la scorsa settimana. La decisione si è resa necessaria dopo il rilevamento di ulteriori mattonelle sollevate.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

