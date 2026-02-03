Intervento di manutenzione chiude temporaneamente al traffico Viale Stazione

Questa mattina a Montegrotto Terme, Viale della Stazione è stato chiuso al traffico. La decisione è stata presa per permettere di proseguire i lavori di manutenzione iniziati la settimana scorsa. La strada resterà chiusa fino a nuovo avviso, creando disagi ai residenti e ai pendolari della zona.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.