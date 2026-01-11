Casa di Ramia si trasferisce temporaneamente | partono i lavori in via Mazza
Casa di Ramia si trasferisce temporaneamente in seguito ai lavori in corso in via Mazza, approvati dalla giunta comunale di Verona. Questo intervento mira a garantire la continuità dei servizi sociali e a ottimizzare l’utilizzo delle strutture sportive comunali, assicurando un'efficiente gestione degli spazi durante il periodo di transizione.
La giunta comunale di Verona ha approvato una serie di provvedimenti riguardanti la gestione di immobili e strutture comunali, con l’obiettivo di garantire continuità ai servizi sociali e ottimizzare l’uso delle strutture sportive della città. In particolare, il Centro interculturale Casa di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
