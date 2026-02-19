Piano per migliorare il comfort urbano | Parcheggi si ombreggiano gli stalli

Il Comune ha deciso di intervenire per rendere più confortevoli le aree di sosta in città, dopo che numerosi cittadini si sono lamentati del caldo ai parcheggi. L’obiettivo principale è ombreggiare gli stalli, installando pergole e alberi lungo le strade più trafficate. Contestualmente, si prevedono anche nuovi spazi verdi e interventi per ridurre le superfici impermeabili. Questi cambiamenti puntano a raffreddare le zone più calde, migliorando la qualità della vita durante le stagioni più calde. La prima fase dell’intervento partirà entro la prossima primavera.

Creare nuovi spazi verdi, ridurre le superfici impermeabili, contrastare le isole di calore e assicurarsi una gestione sostenibile dell'acqua, del territorio e dell'ambiente. Sono gli obiettivi che si pone il documento di indirizzo per gli interventi di adattamento climatico sul territorio denominato 'Foglia (Forestazione Green bLue Infrastructures per l'Adattamento'), approvato dalla giunta comunale. Si tratta di uno strumento finalizzato a rafforzare la resilienza ambientale della città attraverso l'aumento delle aree verdi, la forestazione urbana, la permeabilizzazione dei suoli e la riqualificazione degli spazi pubblici.