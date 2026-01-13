Manutenzione delle barriere di sicurezza chiusa in modalità alternata la stazione di Rimini Nord

Per permettere attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Rimini Nord sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa in modalità alternata tra le 22 di venerdì 16 gennaio e le 6 di sabato 17 gennaio. La chiusura interesserà l’entrata verso Bologna e l’uscita per chi proviene da Ancona, al fine di garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della viabilità.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di venerdì (16 gennaio) alle 6 di sabato (17 gennaio), sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona, in modalità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Manutenzione dei cavalcavia e delle barriere di sicurezza, doppia chiusura in autostrada Leggi anche: Manutenzione delle barriere di sicurezza, chiude per due notti in autostrada il casello di Cesena La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. D14 diramazione per Ravenna: per manutenzione alle barriere di sicurezza, chiuso il tratto tra Lugo e l'allacciamento A14; A9, chiuso per una notte lo svincolo di Lago di Como: lavori alle barriere di sicurezza; D14 Diramazione per Ravenna, chiuso a causa dei lavori per una notte lo svincolo di Bagnacavallo; Autostrada, giovedì e venerdì due notti di chiusura per il casello di Lodi. Manutenzione notturna sull’A14: Rimini nord chiusa - Dalle 22 di venerdì 16 gennaio fino alle 6 di sabato 17 gennaio lavori in modalità alternata, deviazioni segnalate ... altarimini.it

D14 diramazione per Ravenna: per manutenzione alle barriere di sicurezza, chiuso il tratto tra Lugo e l’allacciamento A14 - Società Autostrade comunica che sulla D14 diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di ... ravennanotizie.it

Sulla A1 chiusa stanotte l’immissione sul Raccordo di Casalecchio verso la A14 - Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, giovedì 8, alle 5:00 di venerdì 9 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Milan ... sassuolo2000.it

CHIUSURA IN AUTOSTRADA Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza. Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale. #lattacco #autostrada #f - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.