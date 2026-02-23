A8 | quattro notti di caos per barriere antirumore

Autostrade per l’Italia ha deciso di chiudere lo svincolo di Castellanza in direzione Milano per quattro notti consecutive, a partire dal 24 febbraio, dalle 21 alle 5. La causa è l’installazione di nuove barriere antirumore, che richiedono lavori notturni per ridurre i disagi al traffico. Durante le chiusure, i veicoli devono seguire percorsi alternativi. La misura mira a migliorare la qualità della vita dei residenti nella zona.

La sfida notturna di Autostrade per l’Italia: barriere antirumore e viabilità. Per quattro notti consecutive, a partire da martedì 24 febbraio, lo svincolo di Castellanza in direzione Milano resterà chiuso dalle 21 alle 5 del mattino. La misura, necessaria per i lavori di manutenzione delle barriere antirumore lungo l’autostrada A8, coinvolgerà anche le notti di mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 febbraio. La società Autostrade per l’Italia ha scelto di intervenire durante le ore notturne per ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti, pur riconoscendo che la chiusura dello svincolo comporterà inevitabili cambiamenti nei percorsi abituali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Milano arriveranno le barriere antirumore per i treni. Alcune saranno "ecologiche"A Milano, nuove barriere antirumore saranno installate nella zona est, vicino al passaggio dei treni.

Manutenzione delle barriere di sicurezza, chiude per due notti in autostrada il casello di CesenaPer consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, il casello di Cesena sulla A-14 Bologna-Taranto sarà chiuso in entrambe le direzioni nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, dalle 21 alle 5.

A8 tratto Cavaria Solbiate auto ribaltata e quattro feritiLa gestione dei feriti a seguito dell' incidente stradale sulla A8 nel tratto Cavaria Solbiate è stata complessa e ha richiesto l intervento di più ambulanze ... varesepress.info

