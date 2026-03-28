Lautaro Martinez continuerà ad allenarsi anche oggi e domani, nonostante sia infortunato e il suo compagno di squadra Mkhitaryan abbia ricevuto lo stesso trattamento. La società ha deciso di non concedere loro un giorno di riposo, anche se sono stati autorizzati a prendersi dei giorni liberi dal tecnico Chivu. La squadra si prepara così per le prossime partite senza pause.

Un fine settimana di riposo per tutti ma non per Lautaro Martinez. Lui e Henrikh Mkhitaryan, unici infortunati dell’Inter al momento, proseguiranno i rispettivi percorsi di recupero anche nei giorni liberi concessi da Cristian Chivu alla squadra in questo periodo in cui Appiano Gentile è orfana dei nazionali. Terapie, lavoro in palestra e sgambate in campo: questo il menù di oggi e domani dell’argentino e dell’armeno, gli unici per cui si apriranno i cancelli del centro sportivo. Ma se il secondo ha ancora davanti a sé giorni di sedute individuali, il capitano è pronto a tornare ad allenarsi insieme al resto dei compagni la prossima settimana, quella che condurrà a Inter-Roma della serata di Pasqua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lautaro dice no al riposo: niente giorno libero, ma il rientro è a un passo

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