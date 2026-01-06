Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso nel giorno di riposo Caccia al sospettato Jelenic Marin | allarme su un regionale ma lui non c’è

Il capotreno Alessandro Ambrosio, di 34 anni, è stato trovato morto nel pomeriggio in circostanze ancora da chiarire. Originario di Anzola dell’Emilia, Ambrosio si trovava sul treno regionale coinvolto nell’indagine. La polizia cerca il sospettato Jelenic Marin, che si trova al momento irreperibile. La vicenda ha suscitato preoccupazione e attenzione nelle comunità coinvolte, mentre si prosegue con le indagini.

Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia originario di Anzola dell’Emilia, è stato trovato senza vita intorno alle 18.30 di ieri nel piazzale Ovest della stazione di Bologna, lungo viale Pietramellara. A scoprire il corpo riverso a terra è stato un dipendente di Italo che ha immediatamente allertato la polizia ferroviaria. Sul luogo sono intervenuti la squadra mobile, la scientifica per i rilievi e il magistrato di turno della Procura Michele Martorelli. L’uomo è stato raggiunto da almeno una coltellata all’addome che non gli ha lasciato scampo. Ambrosio, figlio di un ferroviere da poco andato in pensione, era nel suo giorno di riposo e stava raggiungendo l’auto nel parcheggio riservato ai dipendenti, un’area non accessibile al pubblico situata in uno stradello tra una rete e una cancellata. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso alla stazione con una coltellata all'addome. C'è un sospettato, è in fuga Leggi anche: Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. Killer in fuga, c’è un sospettato: “Un balordo della stazione” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso in stazione a Bologna, Uomo gentile; Capotreno ucciso in stazione: ecco chi era il 34enne; Il capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna: agguato alle spalle. “Killer in fuga, un balordo della stazione”; Capotreno ucciso alla stazione di Bologna: «Alessandro Ambrosio è stato accoltellato all'addome, l'assassino è scappato ma è stato identificato». Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso in stazione a Bologna, "Uomo gentile" - alle spalle a coltellate, nonostante l'intervento del 118 è deceduto poco dopo. msn.com

Identificato il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a coltellate alla stazione di Bologna - L'uomo che lo avrebbe ucciso nel parcheggio è ricercato: si tratta di Jelenic Marin, 36 anni, ed ha precedenti ... tg.la7.it

Delitto alla stazione di Bologna, svolta nelle indagini: individuato il presunto killer del capotreno - Capotreno ucciso in un’area riservata della stazione di Bologna: il sospettato è stato identificato e si sarebbe dato alla fuga in treno. notizie.it

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto poco prima delle 19, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riser - facebook.com facebook

#Bologna Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio della stazione. Forse una rapina finita male. Ricercato un uomo un croato con precedenti specifici. Acquisite le immagini delle telecamere d x.com

