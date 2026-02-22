Inter Dumfries verso il rientro | da oggi torna in gruppo ma niente sfida al Bodo

Dumfries torna in gruppo dopo aver recuperato dall’infortunio, ma non giocherà contro il Bodo. La sua presenza deriva dal miglioramento delle condizioni fisiche, che gli permette di allenarsi con i compagni. Calhanoglu si unisce alla sessione, anche se è improbabile che partecipi alla partita di Champions. Entrambi si concentrano sulla sfida di sabato contro il Genoa, mentre il primo si prepara a rientrare in campo.

Da oggi inizia l’operazione rimonta, articolata in appena due allenamenti: il calendario soffoca, ma martedì contro il Bodo Glimt ci si gioca la gloria europea e 20 milioni circa. La settimana in entrata, però, porta comunque buone notizie in casa nerazzurra, come ha voluto annunciare Chivu: "Dumfries da domani (oggi, ndr) sarà ufficialmente a disposizione e farà tutto col gruppo, la stessa cosa per Calhanoglu". Dei due nerazzurri, chi è più avanti per il ritorno in campo è l’olandesone, ma sia lui che il turco non dovrebbero essere tenuti in considerazione per questa immediata sfida di Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Inter, riecco Dumfries: l’olandese torna in gruppo per la sfida alla JuventusDenzel Dumfries torna in gruppo dopo tre mesi di stop.

Dumfries torna in campo: l’esterno vede il rientro con il Bodo Glimt -FOTODumfries è tornato ad allenarsi con il Bodo Glimt ad Appiano Gentile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Inter, Dumfries corre verso il rientro: Manca poco. Chivu ritrova anche Calha e Barella; Inter, Dumfries verso il rientro e rassicura i tifosi: Tornato con la squadra, manca poco; Lautaro, Zielinski, Dumfries, Calha e... Inter, ora scatta l'emergenza: a Lecce si fa la conta; Dumfries, ieri sorrisi ad Appiano: ecco la data realistica per il suo rientro.

Infortuni Inter, sprint di Dumfries e Zielinski: il punto sui nerazzurriIl punto sugli infortunati dell'Inter, le condizionidi Zielinski e Dumfries: attenzione alle condizioni dei due nerazzurri ... spaziointer.it

Inter, da Lautaro e Zielinski a Frattesi e Dumfries: le ultimissime novità!Infortunati Inter - Gli ultimi aggiornamenti in casa Inter sulle condizioni di Lautaro, Zielinski, Frattesi e Dumfries: ecco quando tornano! fantamaster.it

Buone notizie per Chivu: torna Denzel Dumfries Nelle interviste del post partita, l'allenatore nerazzurro ha svelato una novità importanti: da domani Dumfries tornerà ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per le prossime partite! #Inter #InterDip - facebook.com facebook

L’ #Inter riabbraccia #Dumfries Annuncio di #Chivu dopo la vittoria contro il #Lecce! Da domani l’olandese tornerà in gruppo #Calcionews24 x.com