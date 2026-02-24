Sanremo sorpresa per Laura Pausini prima del debutto | il gesto della figlia

Laura Pausini riceve una sorpresa dalla figlia prima di salire sul palco di Sanremo, alimentando l’emozione della cantante. La ragazzina le ha regalato un biglietto speciale, che le ha strappato un sorriso prima della prima serata. La cantante si prepara a condurre il festival con entusiasmo, affiancata da Carlo Conti. La presenza della famiglia si fa sentire in un momento così importante per Pausini. La serata promette emozioni e sorprese.

(Adnkronos) – L'emozione sale, ma Laura Pausini è pronta a salire sul palco. Da questa sera, martedì 24 febbraio, la cantante sarà la co-conduttrice fissa, per tutte e cinque le serate, al fianco di Carlo Conti. Un ruolo importante che l'artista aveva definito sui social come "la più pazza delle mie avventure professionali", ammettendo di sentirne tutta la responsabilità. A sostenerla, come sempre, la sua famiglia. A poche ore dal debutto della kermesse, Pausini ha ricevuto nella camera d'hotel un regalo speciale dalla figlia Paola, nata nel 2013 dall'amore con Paolo Carta: un mazzo di tulipani accompagnato da un biglietto scritto a mano: "In bocca al lupo mamma. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

