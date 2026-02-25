Laura Pausini la sorpresa della figlia Paola prima del debutto a Sanremo 2026

Laura Pausini ha lasciato temporaneamente il palco come cantante per affiancare Carlo Conti come co-conduttrice alla prima serata di Sanremo 2026, pochi minuti prima dell’inizio. La sorpresa della figlia Paola, presente in sala, ha emozionato il pubblico e gli organizzatori. La cantante si è mostrata rilassata e sorridente, scambiando battute con il conduttore. La serata ha preso il via con questa novità inaspettata sul palco dell’Ariston.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 è andata: Laura Pausini ha dismesso i panni della cantante per diventare co-conduttrice di Carlo Conti in questa 76esima edizione. Un ruolo inedito per lei, che sta rappresentando una grande sfida. Ma non le è mancato il supporto, anche a distanza: la sera del debutto la figlia Paola le ha preparato una bellissima sorpresa che ha voluto mostrare sui social. Laura Pausini, il gesto della figlia Paola. Salire sul palco dell'Ariston è la consacrazione di una carriera, soprattutto se lo si fa da presentatori: Laura Pausini è stata scelta da Carlo Conti come co-conduttrice per questa 76esima edizione, dismettendo per qualche sera i panni della cantante.