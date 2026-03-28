Latitante del tarantino arrestato in Spagna Polizia

Una persona, ricercata nel tarantino, è stata arrestata in Spagna e successivamente consegnata alle autorità italiane. La polizia ha diffuso un comunicato ufficiale in cui viene confermato l'arresto e la consegna. La persona era destinataria di un ordine di cattura internazionale ed era in fuga da tempo.

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: È stato consegnato alle autorità italiane Emanuele CAPUANO, cittadino italiano di 45 anni, originario della provincia di Taranto, latitante dal dicembre 2024, destinatario di un ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Taranto. L’uomo deve espiare una pena complessiva superiore a 13 anni di reclusione per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla ricettazione ed è considerato un soggetto di elevata pericolosità, operante come broker nell’ambito del narcotraffico internazionale. La localizzazione e la successiva cattura... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Latitante del tarantino arrestato in Spagna Polizia Articoli correlati Scappato in Spagna per sfuggire al carcere, latitante viene individuato ed arrestatoHa cercato rifugio all'estero per evitare di scontare la pena cui era stato condannato, ma grazie all'impegno dell'Arma pagherà il proprio debito con... Fermano dopo 20 anni: arrestato in Spagna latitante per droga e armi. Rintracciato grazie a cooperazione internazionale.Un latitante albanese di 35 anni, condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, è stato arrestato in Spagna dopo... Arrestato latitante della Sacra Corona Unita Contenuti utili per approfondire Latitante del tarantino arrestato in... Temi più discussi: Un latitante si è presentato in ospedale con un chiodo piantato in fronte; Si registra in hotel ma scatta l'Alert alloggiati, latitante arrestato dalla polizia; Latitante internazionale fermato al casello di Piacenza Sud: arrestato dalla Polizia Stradale; Sicurezza senza confini tra Italia e Slovenia, arrestato un latitante. Arrestato latitante del clan Mazzei, si nascondeva in una casa a Fiumefreddo di SiciliaCondannato, con sentenza definitiva a 13 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, ma irreperibile da inizio gennaio. meridionews.it Arrestato latitante del clan Gionta: trovato in un cunicolo sotto un rudere a Torre AnnunziataIl 37enne, irreperibile dal luglio 2025, è stato localizzato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo con il supporto dei Cacciatori di Calabria. Era nascosto in un rifugio sotterraneo accessibile da ... agro24.it I poliziotti della #Squadramobile di Catania hanno rintracciato e arrestato un latitante di mafia appartenente al clan Mazzei, condannato in via definitiva a 13 anni e 10 mesi di reclusione per associazione mafiosa e altri reati. #essercisempre - facebook.com facebook Mafia, arrestato nel catanese un latitante del clan Mazzei: si era reso irreperibile dopo la condanna #mafia x.com