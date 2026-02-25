La crisi poi la svolta Aumento di capitale e nuovo socio per Monnalisa Ecco cosa sta succedendo
Il brand aretino di moda per bambini ha attraversato un periodo di difficoltà. Adesso il cambio di marcia, anche grazie alla sinergia di due nuovi marchi e un noto imprenditore di Arezzo Monnalisa, noto brand della moda per bambini made in Arezzo quotato in Borsa e fondato da Piero Iacomoni, ha deciso un aumento di capitale da 1 milione di euro. Si tratta dell'ultima mossa nel percorso di rafforzamento aziendale dopo un periodo molto critico. Nel 2023 il bilancio di Monnalisa, infatti, è stato chiuso con perdite nette di 6,7 milioni e nel 2024 di 6,9 milioni di euro.Dal 2024 è stato avviato un percorso di ristrutturazione e rilancio, Monnalisa è stata affiancata da Metriks, in qualità di advisor finanziario. Un piano che nel tempo ha dato i suoi frutti, “finalizzato al riequilibrio economico-finanziario della società e alla creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder”, come riportato in una nota dello scorso settembre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
