La crisi poi la svolta Aumento di capitale e nuovo socio per Monnalisa Ecco cosa sta succedendo

Il brand aretino di moda per bambini ha attraversato un periodo di difficoltà. Adesso il cambio di marcia, anche grazie alla sinergia di due nuovi marchi e un noto imprenditore di Arezzo Monnalisa, noto brand della moda per bambini made in Arezzo quotato in Borsa e fondato da Piero Iacomoni, ha deciso un aumento di capitale da 1 milione di euro. Si tratta dell'ultima mossa nel percorso di rafforzamento aziendale dopo un periodo molto critico. Nel 2023 il bilancio di Monnalisa, infatti, è stato chiuso con perdite nette di 6,7 milioni e nel 2024 di 6,9 milioni di euro.Dal 2024 è stato avviato un percorso di ristrutturazione e rilancio, Monnalisa è stata affiancata da Metriks, in qualità di advisor finanziario. Un piano che nel tempo ha dato i suoi frutti, “finalizzato al riequilibrio economico-finanziario della società e alla creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder”, come riportato in una nota dello scorso settembre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Leggi anche:

Nuovo guaio per la sanità pubblica in Regione, ecco cosa sta succedendo

Crystal Palace, durissimo sfogo di Glasner: tra la crisi di risultati e le scelte di mercato. Ecco cosa sta succedendo

Temi più discussi: Mi sentivo Dio, poi mi sono sfracellato, Stefano Accorsi racconta la caduta e la rinascita; Lo strappo nel cielo di carta: Pirandello e la crisi delle certezze; Imprese in crisi e composizione negoziata, a Lamezia esperti a confronto; Crisi Realco, ultimo giorno di lavoro per i dipendenti del supermercato: Poi siamo tutti in cassa integrazione.

Panatta perde la calma in diretta tv e asfalta tutti: Sinner in crisi? Ragazzi, ma davvero.... Poi attacca la SpagnaSinner in crisi? E chi lo dice? Essù, non scherziamo!. Adriano Panatta difende il nostro fenomeno dalle accuse (senza senso) che gli sono piovute addosso dopo la sconfitta inattesa a Doha contro Men ... msn.com

La crisi di Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne: piange, sbatte i piedi e poi si sente maleCrisi di Gemma Galgani a Uomini e Donne nella puntata in onda mercoledì 11 febbraio. La dama, accusata di essere finta, ha avuto uno scatto d’ira e, ormai in lacrime, è stata costretta ad abbandonare ... fanpage.it

Crisi memorie, Lenovo annuncia l'ennesimo imminente aumento dei prezzi x.com

Per fronteggiare la crisi delle assicurazioni sanitarie in Germania, si pensa a un aumento del prezzo del tabacco. Alcuni membri dei partiti CDU, CSU e SPD, tra cui il commissario federale per la droga Hendrik Streeck, hanno proposto un aumento delle accise - facebook.com facebook