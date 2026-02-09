Mo Salah stella del Liverpool potrebbe sostituire Cristiano Ronaldo

Il futuro di Mo Salah al Liverpool resta in bilico. Secondo alcuni siti inglesi, l’Arabia Saudita starebbe preparando una proposta importante per portarlo via dai Reds questa estate. La possibilità che il calciatore egiziano lasci la Premier League si fa sempre più concreta, mentre i tifosi aspettano di capire cosa accadrà nei prossimi giorni.

Sito inglese: Il futuro a lungo termine di Mohamed Salah al Liverpool è ancora una volta oggetto di intense speculazioni, con l’Arabia Saudita che prepara una drammatica mossa estiva. Secondo il Daily Mirror, l’attaccante egiziano è stato identificato come il successore ideale di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, con un contratto che potrebbe vedere Salah guadagnare fino a 1,2 milioni di sterline a settimana, una cifra che triplicherebbe di fatto il suo stipendio attuale. A 33 anni, Salah rimane uno dei giocatori più commerciabili del calcio mondiale. Dopo quasi un decennio al Liverpool, dove ha vinto tutti i maggiori titoli per club e si è affermato come una moderna icona di Anfield, la prospettiva di un lucroso capitolo finale all’estero sta cominciando a prendere slancio.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Mo Salah

Cristiano Giuntoli potrebbe approdare all’Al-Nassr, club di Cristiano Ronaldo, come nuovo direttore sportivo.

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare l'Al Nassr.

Ultime notizie su Mo Salah

Oltre un milione di elettori egiziani volevano che Salah diventasse il loro presidente, con la stella del Liverpool che ha ricevuto più voti di qualsiasi altro candidato.

Salah, la stella del Liverpool chiede ai potenti della terra di far cessare il conflitto in IsraeleMancata presa di posizione, queste le critiche giunte all'indirizzo di Momo Salah, giocatore del Liverpool, all'indomani del bombardamento dell'ospedale di Gaza. Criticato in Egitto per il suo ... rainews.it

Salah attacca l’Uefa: Diteci come, dove e perché è morto Suleiman al ObeidDura presa di posizione di Momo Salah, stella egiziana del Liverpool, nei confronti dell’Uefa. Il motivo? Il tributo social dell’organo di governo del calcio europeo a Suleiman Obeid, detto il Pelé ... msn.com

