Artigianato italiano a rischio | strozzato dai crediti nuove regole ambientali e 128mila imprese chiuse in 10 anni

L’artigianato italiano ha subito un duro colpo nel corso degli ultimi dieci anni, con 128mila imprese che hanno chiuso i battenti a causa di problemi di liquidità e delle nuove norme ambientali. La crisi ha colpito duramente le botteghe storiche, molte delle quali non sono riuscite a resistere alle difficoltà economiche e alle restrizioni che hanno aumentato i costi di gestione. Le difficoltà di ottenere finanziamenti e le normative più stringenti rendono sempre più difficile per gli artigiani mantenere in vita le proprie attività.

L’Artigianato Italiano sotto Pressione: Tra Resilienza, Liquidità e le Sfide della Transizione. L’artigianato italiano, un settore che conta oltre 1,23 milioni di imprese nel 2025, si trova a fronteggiare una crescente difficoltà di accesso al credito e nuove sfide normative. Cna Piemonte lancia un appello per interventi urgenti, sottolineando come la stretta monetaria e le nuove regole ambientali stiano comprimendo le risorse per gli investimenti e mettendo a rischio la sostenibilità di un tessuto imprenditoriale fondamentale per l’economia nazionale. Un Settore in Bilico: Resilienza e Perdita di Imprese.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Crisi dell’artigianato in Italia, chiuse 128mila aziende negli ultimi 10 anni

Negli ultimi dieci anni, 128mila aziende artigiane in Italia hanno chiuso i battenti, una perdita significativa che riflette le difficoltà del settore.

Cna: “Nel 2025 tiene l’artigianato grazie al Nord Est e al Sud ma in 10 anni perse 128mila imprese”

La Cna segnala che nel 2025 l’artigianato resiste grazie al Nord Est e al Sud, ma in dieci anni ha perso 128 mila imprese.

