L'Aquila si prepara a vivere un anno speciale, diventando ufficialmente la Capitale italiana della Cultura 2026. Sabato 17 gennaio, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si terrà l'inaugurazione ufficiale delle celebrazioni. Un momento importante per valorizzare il patrimonio culturale e storico della città, che si apre a un percorso di crescita e promozione culturale.

Sabato 17 gennaio, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, L'Aquila inaugurerà ufficialmente il suo anno da Capitale italiana della Cultura 2026. La cerimonia solenne, ospitata presso l'Auditorium della Guardia di Finanza, segna l'inizio di un percorso che vede la città protagonista di un rilancio non solo materiale, ma soprattutto spirituale e sociale. Dopo il terremoto che l'ha devastata nel 2009, radendola quasi al suolo e facendo 309 morti, L'Aquila si è rialzata, anche se a fatica, qusto riconoscimento è il premio al duro lavoro e alla fatica fatti per ripartire, pur con ferite insanabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Aquila 2026, al via le celebrazioni per la "Capitale della Cultura" con Mattarella

Leggi anche: L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: “Una grande avventura per Rieti” con oltre 100 eventi

Leggi anche: L'Aquila Capitale della Cultura 2026, il programma ufficiale con 300 eventi in 300 giorni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: il calendario reatino prevede oltre 100 appuntamenti, tra concerti, teatro, conferenze, convegni e celebrazioni francescane; L’Aquila 2026: il 17 gennaio al via l’anno da Capitale con il Presidente Mattarella; L’Aquila 2026: prende il via l’anno da Capitale italiana della Cultura; Archeoclub L’Aquila, un 2026 pieno di appuntamenti per la Capitale della Cultura.

L’Aquila, una capitale che rinasce dalla cultura - Alla vigilia dell’inaugurazione, L’Aquila apre il 2026 come capitale culturale e civile del Paese. laquilablog.it