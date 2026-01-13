L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 | Una grande avventura per Rieti con oltre 100 eventi

L’Aquila è stata scelta come Capitale Italiana della Cultura 2026, dando il via a un programma ricco di eventi. A Rieti, si svolgeranno oltre 100 iniziative, tra esposizioni, concerti, spettacoli teatrali e incontri culturali. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio e promuovere un dialogo tra le comunità, offrendo un’occasione di crescita e condivisione per cittadini e visitatori.

Roma, 13 gennaio 2026 – Oltre 100 appuntamenti tra cui 2 percorsi espositivi, 17 spettacoli musicali e concerti, 20 appuntamenti dedicati alle celebrazioni degli 800 anni della morte di San Francesco, 21 rappresentazioni teatrali, 50 tra incontri, conferenze e convegni e 10 ospiti di rilievo nazionale. Sono alcuni degli eventi previsti in occasione del progetto ‘ L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026’. Il calendario di eventi è stato presentato oggi nel foyer del Teatro Flavio Vespasiano di Rieti alla presenza dei sindaci di Rieti e L’Aquila, Daniele Sinibaldi e Pierluigi Biondi, dell’assessore alla cultura del Comune di Rieti, Letizia Rosati, della presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, dell’assessore ai lavori pubblici e alle politiche di ricostruzione, Manuela Rinaldi, e – in videocollegamento – dell’assessore alla cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: “Una grande avventura per Rieti” con oltre 100 eventi Leggi anche: L'Aquila Capitale della Cultura 2026, il programma ufficiale con 300 eventi in 300 giorni Leggi anche: Oltre 100 imprese per la candidatura di Sarzana a Capitale Italiana della Cultura 2028 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: “Una grande avventura per Rieti” con oltre 100 eventi - Il capoluogo abruzzese vincitore anche in base a un progetto condiviso con la città di Rieti. quotidiano.net

Capitale italiana della cultura 2026, Pd: nuovo bando penalizza le associazioni più piccole - "All’interno della programmazione generale di tale risorse si evidenzia una marcata disparità tra i diversi filoni di finanziamento". laquilablog.it

Capitale Italiana della Cultura 2028: ecco le 25 candidature in corsa per il titolo - Sono 25 i Comuni italiani che hanno manifestato il proprio interesse per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, rispondendo all’avviso pubblico del Ministero della Cultura: le candidature ... exibart.com

L’Aquila 2026, una grande avventura per Rieti.

Si apre L’Aquila Capitale italiana della cultura. Dal Capo dello Stato agli spettacoli di luce nel centro storico, con il ritorno di Dundu - facebook.com facebook

L'Aquila capitale e le sue belle arti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.