L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 | Una grande avventura per Rieti con oltre 100 eventi

L’Aquila è stata scelta come Capitale Italiana della Cultura 2026, dando il via a un programma ricco di eventi. A Rieti, si svolgeranno oltre 100 iniziative, tra esposizioni, concerti, spettacoli teatrali e incontri culturali. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio e promuovere un dialogo tra le comunità, offrendo un’occasione di crescita e condivisione per cittadini e visitatori.

Roma, 13 gennaio 2026 –  Oltre 100 appuntamenti tra cui 2 percorsi espositivi, 17 spettacoli musicali e concerti, 20 appuntamenti dedicati alle celebrazioni degli 800 anni della morte di San Francesco, 21 rappresentazioni teatrali, 50 tra incontri, conferenze e convegni e 10 ospiti di rilievo nazionale. Sono alcuni degli eventi previsti in occasione del progetto ‘ L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026’. Il calendario di eventi   è stato presentato oggi nel foyer del Teatro Flavio Vespasiano di Rieti alla presenza dei sindaci di Rieti e L’Aquila, Daniele Sinibaldi e Pierluigi Biondi, dell’assessore alla cultura del Comune di Rieti, Letizia Rosati, della presidente della Provincia di Rieti, Roberta Cuneo, dell’assessore ai lavori pubblici e alle politiche di ricostruzione, Manuela Rinaldi, e –  in videocollegamento – dell’assessore alla cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

