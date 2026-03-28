Landini | Manifestazione pacifica e democratica

Un rappresentante dei lavoratori ha dichiarato che la manifestazione si svolge in modo pacifico e rispettoso delle regole democratiche. Ha aggiunto che il movimento è contrario a qualsiasi forma di violenza e che invita tutti i cittadini a partecipare senza timori. La manifestazione è stata descritta come un momento di espressione libera e civile.

"Questa è una manifestazione pacifica, democratica. Noi siamo contro qualsiasi forma di violenza, l'abbiamo sempre combattuta, e credo che oggi ogni cittadino può tranquillamente partecipare ed esserci". Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, in piazza della Repubblica a Roma per partecipare alla manifestazione No Kings 'Together. Contro i Re e le loro guerre', rispondendo a chi gli chiedeva della possibile presenza di Askatasuna. "Per quello che ci riguarda - prosegue - noi siamo qui in modo molto pacifico, non violento e vogliamo che la giornata abbia queste caratteristiche perché la democrazia si difende praticandola, a partire anche dal diritto di poter manifestare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Landini: "Manifestazione pacifica e democratica" Articoli correlati Manifestazione pacifica a Venezia: ordine pubblico mantenuto nonostante tensioni prevedibiliUna manifestazione pacifica si è svolta a Venezia senza episodi di violenza o tensioni significative, nonostante le previsioni di scontri legate a un... Tifosi granata silenziosi: manifestazione pacifica al via della Maratona senza grandi striscioniI tifosi del Torino hanno scelto il silenzio come forma di protesta durante la maratona cittadina che si è svolta domenica a Torino. Roma, sit-in di venezuelani a sostegno dell'azione di Trump contro Maduro Aggiornamenti e notizie su Landini Manifestazione pacifica e... Temi più discussi: Referendum giustizia, Landini da Piazza del Popolo: Difendere la Costituzione, il voto è decisivo; Landini: è l’inizio di una nuova primavera; Tutti insieme a Roma per il No. LIVEBLOG. La manifestazione della Cgil a Roma | Landini: «Non escludo scioperi contro la manovra. Legge di iniziativa popolare per sanità universale»Landini concluso il suo intervento promettendo una mobilitazione ad oltranza: «Lo dico in modo molto chiaro: noi avanzeremo al Parlamento e al Governo le richieste di modifica» alla manovra. «E ... roma.corriere.it Roma, il fiume umano alla manifestazione per il lavoro da Piazza della Repubblica a San Giovanni«Non escludiamo nulla. Intanto oggi vogliamo dimostrare che c'è una parte molto importante di questo Paese che, come nelle settimana scorse, scende in piazza e chiede dei cambiamenti», dice il ... lastampa.it PRIMO MAGGIO 2026: A MARGHERA I COMIZI DI LANDINI, FUMAROLA E BOMBARDIERI Al centro il tema del “Lavoro Dignitoso”. Sarà Marghera, in provincia di Venezia, a ospitare quest’anno i comizi del Primo Maggio dei Segretari generali di Cgil, Cisl e - facebook.com facebook Maurizio Landini: “Voglio rivolgermi a chi è indeciso. Mi permetto di dirvi una cosa col cuore: la Costituzione nel nostro Paese non va cambiata, perché sono proprio quei principi e quei valori che fanno sì che nel nostro Paese ci sia la democrazia. Quindi a x.com