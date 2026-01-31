Manifestazione pacifica a Venezia | ordine pubblico mantenuto nonostante tensioni prevedibili

Una manifestazione pacifica si è svolta questa mattina a Venezia, senza incidenti o problemi di ordine pubblico. Nonostante le previsioni di tensioni e possibili scontri, tutto si è svolto senza intoppi nel centro storico. La polizia ha monitorato la situazione, ma alla fine non sono stati necessari interventi. La città si è riempita di cittadini e visitatori, che hanno seguito l’evento in modo tranquillo e senza tensioni.

Una manifestazione pacifica si è svolta a Venezia senza episodi di violenza o tensioni significative, nonostante le previsioni di scontri legate a un evento pubblico in programma nel centro storico. L’evento, che ha attirato centinaia di partecipanti, era stato segnalato come potenzialmente critico da diverse associazioni di cittadini e gruppi di attivisti, preoccupati per l’impatto sull’ordine pubblico in un’area già sensibile agli affollamenti turistici e alle proteste ambientali. Tuttavia, le forze dell’ordine hanno garantito il rispetto delle norme con un’intervento discreto ma efficace, evitando l’escalation di tensioni che si temeva inizialmente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Manifestazione pacifica a Venezia: ordine pubblico mantenuto nonostante tensioni prevedibili Approfondimenti su Venezia Manifestazione Sbordone, il saluto e l’orgoglio: "Due anni di forti tensioni di piazza, ordine pubblico gestito al meglio. Il mio rammarico? Gli agenti feriti" Sbordone riflette sul suo operato alla guida della città, sottolineando l’impegno nel mantenimento dell’ordine pubblico durante due anni di tensioni. Le elezioni più prevedibili della storia delle elezioni prevedibili Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. GAZA: CORTEI E MANIFESTAZIONI A VENEZIA, DOMANI SCIOPERO DELLA CGIL | 18/09/2025 Ultime notizie su Venezia Manifestazione Argomenti discussi: Roma, protesta degli agricoltori: trattori si preparano a partire; Milano, in quattromila sfilano per l'Iran. La Repubblica islamica ha ucciso migliaia di persone. Il mondo non resti in silenzio. Venezia si schiera con il popolo iranianoIl Comune di Venezia organizza una manifestazione di solidarietà per il popolo iraniano, in risposta alla crescente repressione e violazione dei diritti umani. Un segnale forte di sostegno e vicinanza ... ilnuovoterraglio.it Manifestazione a Trieste per la libertà in Iran(ANSA) - TRIESTE, 17 GEN - Sono circa 150 le persone che questa mattina hanno partecipato a una mobilitazione per sensibilizzare sulla situazione della popolazione dell' Iran. Un presidio organizzato, ... msn.com La manifestazione (pacifica) dei metalmeccanici di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil lo scorso 20 giugno per il rinnovo del contratto con i blocco della Tangenziale. La Procura chiede tre decreti penali di condanna per altrettanti dirigenti sindacali - facebook.com facebook La manifestazione pacifica davanti al centro di detenzione, dove il bambino ecuadoriano era stato trasferito con il padre, è stata dispersa con l’uso di gas lacrimogeni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.