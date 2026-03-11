Caos a Giurisprudenza | i collettivi contro Azione Universitaria

Alla facoltà di Giurisprudenza si sono verificati momenti di tensione tra i gruppi studenteschi e l'organizzazione vicina a Fratelli d’Italia. I collettivi hanno protestato contro l'iniziativa di Azione Universitaria, mentre l'ateneo si appresta a commemorare Francesco Lorusso, ucciso l’11 marzo 1977. La situazione ha generato un clima di scontro tra le diverse componenti accademiche.

Clima teso alla facoltà di Giurisprudenza. Mentre l'ateneo si prepara a ricordare Francesco Lorusso, lo studente ucciso l'11 marzo 1977, esplode la protesta dei collettivi contro l'annunciata iniziativa di Azione Universitaria, la sigla studentesca legata a Fratelli d'Italia.Per CUA - Collettivo.