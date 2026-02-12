Il Vaticano tende la mano ai tradizionalisti lefebvriani | Pronti a percorso per un ritorno all’unità

Il Vaticano si apre a un nuovo dialogo con i lefebvriani. Dopo anni di tensioni, la Santa Sede ha fatto sapere di essere pronta a intraprendere un percorso che porti a una maggiore unità con la Fraternità sacerdotale di San Pio X. I contatti sono stati riattivati e si cerca un accordo che possa riavvicinare le parti, anche se il cammino resta ancora lungo. La Chiesa cattolica vuole superare le divisioni e trovare una soluzione condivisa.

Roma, 12 febbraiol 2026 – Si ravvivano i c ontatti fra la Chiesa cattolica e la Fraternità sacerdotale di San Pio X, la realtà cristiana tradizionalista – istituita nel 1970 a Friburgo dall'arcivescovo Marcel Lefebvre – non ancora in piena comunione con Roma. Su input di papa Leone XIV, che di recente ha autorizzato in San Pietro una messa in rito romano secondo il messale tridentino dopo che il predecessore Francesco aveva imposto proprio una stretta alle celebrazioni con il vetus ordo, caro ai lefebvriani, la Santa Sede ha deciso di tendere la mano a una comunità che persegue nella critica serrata alla libertà religiosa, all'ecumenismo e alla riforma liturgica sanciti dal Concilio Vaticano II (1962-1965).

