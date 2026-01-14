Il castello di Fantaghirò esiste davvero ecco dove si trova e perché visitarlo

Il Castello di Pernštejn, situato nel cuore della Repubblica Ceca, è un esempio ben conservato di architettura medievale. Costruito nel XIV secolo, si distingue per le sue torri e le strutture imponenti, testimonianza del passato storico della regione. La sua posizione e il suo stato di conservazione lo rendono una meta interessante per chi desidera scoprire un castello autentico e ricco di storia.

