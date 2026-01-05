In Italia esiste il borgo delle torri dove si trova la Manhattan del medioevo patrimonio dell'UNESCO

San Gimignano, noto come il borgo delle torri, si trova in Toscana ed è riconosciuto come patrimonio dell’UNESCO. Con 14 torri nel centro storico, rappresenta un esempio unico di architettura medievale. Oltre alle sue torri, il borgo offre un ricco patrimonio culturale, storico e tradizionale, ideale per chi desidera esplorare un angolo autentico e ricco di storia in Italia.

San Gimignano è il borgo delle torri per eccellenza, ne conta ben 14 nel centro storico. Ma il piccolo gioiello toscano è molto più delle sue torri, è un mix perfetto di cultura, storia e tradizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È il borgo con più torri, sembra Manhattan ma invece è in Italia - Con il tempo molte di queste torri crollarono o furono abbattute, ma le 14 sopravvissute formano ancora oggi un insieme scenografico unico. esquire.com