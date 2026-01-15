Lazio | criticita’ Lago di Bolsena e nuovi progetti Rocca incontra sindaci

I sindaci dei Comuni affacciati sul Lago di Bolsena, nella provincia di Viterbo, hanno incontrato ieri il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. L’incontro ha affrontato le criticità legate alla gestione del lago e i nuovi progetti per il territorio, con l’obiettivo di promuovere interventi concreti e sostenibili per il territorio locale.

I sindaci dei Comuni che si affacciano sul Lago di Bolsena, situato nella provincia di Viterbo, hanno avuto l'opportunità di incontrare ieri il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Questo incontro istituzionale è stato dedicato all'analisi approfondita delle principali criticità che interessano il lago, oltre alla condivisione di proposte progettuali strategiche. Hanno preso parte all'incontro i sindaci Andrea Di Sorte (Bolsena), Giulia De Santis (Montefiascone), Simona Fabi (San Lorenzo Nuovo), Antonio Rizzello (Grotte di Castro), Carlo Benedettucci (Gradoli), Mario Fanelli (Capodimonte) e Maurizio Lacchini (Marta).

Laghi di Bolsena e di Vico: acqua entro i limiti, tranne per un tratto. Ecco dove non conviene fare il bagno - Tranne per un tratto a Bolsena che risulta fortemente inquinato (sono solo tre in tutto il Lazio). ilmessaggero.it

Allerta ARANCIONE per la giornata di oggi nel Lazio.Fare attenzione per le possibili criticita'. facebook

Il Bollettino della Protezione Civile Regione Lazio per la serata di oggi Allerta per vento, neve, criticità idrogeologica ed idraulica #cresciamoinsieme x.com

