Ad aprile 2024, gli escavatori presenti a 2.600 metri di quota nel Parco dello Stelvio si sono fermati, segnando una sospensione nei lavori di scavo. La Procura ha deciso di archiviare l’indagine riguardante i danni all’habitat protetto del lago Bianco, nonostante le proteste di cittadini e associazioni che chiedevano una tutela maggiore. Il Comitato ha annunciato che continuerà a sostenere le proprie posizioni.

Aprile 2024, gli escavatori a 2.600 metri di quota si fermano. È la vittoria di cittadini e cittadine, ambientalisti e amanti della montagna, perché il progetto per estrarre acqua dal Lago Bianco, nel Parco nazionale dello Stelvio, e convogliarla verso Santa Caterina Valfurva per produrre neve tecnica è fallito. Davide ha battuto Golia. Intanto, però, operai e mezzi meccanici, lassù, hanno lavorato, devastando un habitat fragile ma ricchissimo di biodiversità, protetto – manco a dirlo – da due direttive europee e inserito nella Riserva Tresero-Dosso del Vallon. La novità, a distanza di quasi due anni, è che nessuno pagherà per i danni commessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lago Bianco? Nessuna giustizia”: danneggiato l’habitat protetto del Parco dello Stelvio, ma la Procura archivia. Il Comitato: “Andiamo avanti”

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