Lady Gaga i 40 anni dell’artista che ha insegnato al mondo ad essere sé stesso

In occasione dei suoi 40 anni, si ricorda l'influenza di Lady Gaga, artista nota anche per il brano

(Adnkronos) – Ha insegnato al mondo a essere sé stesso. 'Born This Way' non è solo una canzone da cantare e ballare, ma un manifesto di libertà contro ogni gabbia sociale. Con quel brano, Lady Gaga – che oggi compie 40 anni – non ha semplicemente parlato: ha liberato. In un’industria che spesso chiede conformità, la cantante, al secolo Stefani Joanne Angelina Germanotta, ha scelto la strada opposta, trasformando la diversità in un valore e l’autenticità in un atto politico. Classe 1986, è nata a New York, nell’Upper West Side, ma nelle sue vene scorre sangue italiano: suo nonno paterno emigrò da Naso, in provincia di Messina, per raggiungere gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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